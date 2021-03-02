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Матвиенко оценила шансы возродить ДРСМД

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «ПИОНЕР», ликвидированный в соответствии с советско-американским договором о ракетах средней и меньшей дальности
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «ПИОНЕР», ликвидированный в соответствии с советско-американским договором о ракетах средней и меньшей дальности (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Возродить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет крайне сложно, так как он уже «похоронен». Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то, мне кажется, он уже похоронен, и его возродить будет крайне сложно», — заявила она.

При этом глава верхней палаты парламента добавила, что Россия готова вернуться к обсуждению Договора по открытому небу, если на это готовы пойти власти США. По ее словам, американское правительство пока изучает этот вопрос и еще не определилось с окончательным ответом.

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США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале 2019 года. Россия также приостановила действие документа в ответ на односторонние действия Вашингтона. По словам президента России Владимира Путина, после выхода США из данного договора существенно возросли риски в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В феврале заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что перспективы восстановления ДРСМД нет.

Договор по открытому небу был заключен в Хельсинки в 1992 году, он вступил в силу в 2002 году. В 2020 году США вышли из договора. Тогда МИД России также сообщил о начале процесса выхода из соглашения. Позднее официальный представитель МИДа Мария Захарова пояснила, что без участия американской стороны документ потерял свою ценность. При этом, по словам главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооруженными силами Константина Гаврилова, Москва готова конструктивно рассмотреть данный вопрос, если власти США примут решение о полном возвращении в ДОН.

ДРСМД Договор по открытому небу Валентина Матвиенко Россия США
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