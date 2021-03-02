Матвиенко оценила шансы возродить ДРСМД

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «ПИОНЕР», ликвидированный в соответствии с советско-американским договором о ракетах средней и меньшей дальности (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Возродить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) будет крайне сложно, так как он уже «похоронен». Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то, мне кажется, он уже похоронен, и его возродить будет крайне сложно», — заявила она.

При этом глава верхней палаты парламента добавила, что Россия готова вернуться к обсуждению Договора по открытому небу, если на это готовы пойти власти США. По ее словам, американское правительство пока изучает этот вопрос и еще не определилось с окончательным ответом.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале 2019 года. Россия также приостановила действие документа в ответ на односторонние действия Вашингтона. По словам президента России Владимира Путина, после выхода США из данного договора существенно возросли риски в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В феврале заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что перспективы восстановления ДРСМД нет.