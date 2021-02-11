В МИД отвергли концепцию «ограниченной ядерной войны»

Сергей Рябков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Тот факт, что на Западе не подтверждают неприемлемость ядерных войн, вызывает подозрение у России. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков на брифинге, передает «РИА Новости».

По его словам, в Вашингтоне продолжаются выступления, в том числе и публичные с дестабилизирующими концепциями, допускающими применение ядерного оружия в вооруженном конфликте.

«Мы категорически отвергаем эту концепцию ограниченной ядерной войны. Мы категорически не согласны с попытками приписать нам некие идеи в духе эскалации для деэскалации», — заявил замминистра.

Москва, по его словам, считает подобные попытки подтверждением того, что США сами движутся в сторону внедрения мыслей о ядерной войне в свое военное планирование. Именно поэтому для России важно подтвердить на международном уровне формулу Горбачева-Рейгана, согласно которой в ядерной войне не может быть победителя, и она не может быть развязана.

«Отсутствие готовности западных коллег согласиться с этим нашим предложением только усиливает сомнения в том, куда движется их военная мысль и не занимаются ли они планированием ограниченного ядерного конфликта», — пояснил Рябков.