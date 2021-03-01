Мосгорсуд признал законным заочный арест Леонида Волкова

Леонид Волков (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Мосгорсуд признал законным заочный арест соратника оппозиционера Алексея Навального, главы сети его региональных штабов Леонида Волкова, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетних в незаконные митинги. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного суда в отношении Волкова оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — рассказали в Мосгорсуде.

Ранее, 10 февраля, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, который был объявлен в межгосударственный розыск по ранее возбужденному против него уголовному делу. Соратник Навального, комментируя дело, назвал его «пиар-кампанией Следственного комитета».

Дело о вовлечении несовершеннолетних в не согласованные с властями акции возбудили 22 января — перед первой несанкционированной акцией в поддержку Навального, арестованного после возвращения из Германии. Максимальное наказание по этой статье доходит до трех лет лишения свободы.