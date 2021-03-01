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Мосгорсуд признал законным заочный арест Леонида Волкова

Леонид Волков
Леонид Волков (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Мосгорсуд признал законным заочный арест соратника оппозиционера Алексея Навального, главы сети его региональных штабов Леонида Волкова, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетних в незаконные митинги. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного суда в отношении Волкова оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — рассказали в Мосгорсуде.

Суд в Москве заочно арестовал Леонида Волкова
Общество
Леонид Волков

Ранее, 10 февраля, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Волкова, который был объявлен в межгосударственный розыск по ранее возбужденному против него уголовному делу. Соратник Навального, комментируя дело, назвал его «пиар-кампанией Следственного комитета».

Дело о вовлечении несовершеннолетних в не согласованные с властями акции возбудили 22 января — перед первой несанкционированной акцией в поддержку Навального, арестованного после возвращения из Германии. Максимальное наказание по этой статье доходит до трех лет лишения свободы.

Тогда Следственный комитет указывал, что сторонники оппозиционера размещают в интернете, в том числе в TikTok, Facebook, Twitter и «ВКонтакте», призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированной акции 23 января. После этого Роскомнадзор потребовал от представителей социальных сетей удалить призывы к несанкционированным акциям.

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Несогласованные акции в поддержку Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля в нескольких российских городах. Причиной для них стали арест политика по делу «Ив Роше» и замена ему условного срока на реальный. ФСИН обвинила Навального в том, что он нарушил правила условного приговора и не отмечался в инспекции.

По данным «ОВД-Инфо», в ходе трех акций были задержаны около 12 тыс. человек. СК возбудил несколько десятков уголовных дел, в том числе против соратников Навального.

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