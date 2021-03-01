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В Кремле отказались комментировать дискуссии о памятнике на Лубянке

Вид на Лубянскую площадь
Вид на Лубянскую площадь (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина пока оставить Лубянскую площадь в столице без памятника.

«Не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение обсуждения», — заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В начале февраля группа российских писателей и блогеров — Захар Прилепин, Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева и другие  — попросила мэрию Москвы рассмотреть возможность вернуть памятник главе ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. После этого член Общественной палаты, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов предложил провести голосование на портале «Активный гражданин», расширив число возможных вариантов.

На «Активном гражданине» подвели итоги голосования о памятнике на Лубянке
Общество
Вид на Лубянскую площадь

На пресс-конференции журналисты задали вопрос Пескову о необходимости вернуть памятник Дзержинскому. Тогда пресс-секретарь главы государства назвал вопрос провокационным и оставил его без ответа.

Позднее, 25 февраля, на портале «Активный гражданин» жителям Москвы предложили проголосовать за установку памятника на Лубянской площади перед зданием главного управления ФСБ. На выбор предлагались два памятника — князю Александру Невскому или Дзержинскому.

За два дня в опросе приняли участие около 320 тыс. человек. За памятник Невскому проголосовали 55,3% респондентов, за монумент Дзержинскому — 44,6%.

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Мэр Москвы Сергей Собянин вечером 26 февраля принял решение приостановить голосование, поскольку мнение москвичей разделилось почти поровну, и оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде.

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