В Петербурге умер программист и математик Романовский

Иосиф Романовский (Фото: mmspbu / VK)

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, один из первых программистов в СССР, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Иосиф Романовский умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Университет выражает свои соболезнования родным и близким Иосифа Владимировича», — сказали в пресс-службе.

Агентство со ссылкой на студсовет математико-механического факультета СПбГУ передает, что ученый скончался из-за осложнений от коронавируса.

Романовский родился в 1935 году в Ленинграде. В 1953–1957 годах он учился на математико-механическом факультете Ленинградского государственного университета, в 1971 году ему было присвоено звание профессора. Ученый написал свыше 160 научных и учебно-методических работ.