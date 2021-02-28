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В «Союзмультфильме» назвали дату прощания с Зуйковым

Владимир Зуйков
Владимир Зуйков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Прощание с художником-аниматором мультфильмов про Винни-Пуха Владимиром Зуйковым состоится в полдень 2 марта в Доме кино в Москве. Об этом сообщили РБК в киностудии «Союзмультфильм».

«Мы глубоко скорбим, не стало великого художника, который за весь свой творческий путь создал множество ярких, характерных образов, которые запоминаются раз и навсегда, остаются в сердце», — сообщили в «Союзмультфильме».

В киностудии выразили соболезнования родным, друзьям и близким Зуйкова и пообещали «сохранить для будущих поколений наследие мастера».

Умер художник-постановщик мультфильмов о Винни-Пухе Владимир Зуйков
Общество
Владимир Зуйков

Зуйков скончался 25 февраля в возрасте 86 лет. Как сообщил РБК шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, он около недели лежал в больнице с коронавирусной инфекцией. «По всей видимости, причиной смерти стали последствия COVID-19», — сказал Капков.

Зуйков родился в 1935 году в Москве. В 1967 году он устроился на работу в «Союзмультфильм». С 2002 года преподавал во ВГИКе на кафедре режиссуры анимационного кино.

Зуйков сотрудничал с книжными издательствами, проиллюстрировал десятки книг, среди которых произведения Кира Булычева, Астрид Линдгрен, Алана Александра Милна, Григория Остера, Отфрида Пройслера и Оскара Уайльда. Он также известен как художник-постановщик анимационных лент «Винни-Пух идет в гости» (1971), «Винни-Пух и день забот» (1972) и «Фильм, фильм, фильм» (1968).

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