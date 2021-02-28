В «Союзмультфильме» назвали дату прощания с Зуйковым

Владимир Зуйков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Прощание с художником-аниматором мультфильмов про Винни-Пуха Владимиром Зуйковым состоится в полдень 2 марта в Доме кино в Москве. Об этом сообщили РБК в киностудии «Союзмультфильм».

«Мы глубоко скорбим, не стало великого художника, который за весь свой творческий путь создал множество ярких, характерных образов, которые запоминаются раз и навсегда, остаются в сердце», — сообщили в «Союзмультфильме».

В киностудии выразили соболезнования родным, друзьям и близким Зуйкова и пообещали «сохранить для будущих поколений наследие мастера».

Зуйков скончался 25 февраля в возрасте 86 лет. Как сообщил РБК шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков, он около недели лежал в больнице с коронавирусной инфекцией. «По всей видимости, причиной смерти стали последствия COVID-19», — сказал Капков.