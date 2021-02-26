Умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров

Андрей Петров (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Главный редактор «Молодой гвардии» Андрей Петров умер в возрасте 61 года после тяжелой болезни, говорится в сообщении издательства.

Петров родился 22 марта 1959 года в подмосковном городе Лобня. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Во время работы учителем в московской школе начал сотрудничать с «Молодой гвардией», для которой отредактировал несколько книг, и в 1989 году стал сотрудником редакции историко-патриотической литературы и изданий по истории ВЛКСМ. Через несколько лет Петров получил должность заведующего редакцией книжной серии «Жизнь замечательных людей», а в 1996 году его назначили главным редактором издательства.

«При нем в серии «ЖЗЛ» вышло больше книг, чем за всю ее предыдущую столетнюю историю», — сообщили в «Молодой гвардии».

Сам Петров в интервью VTBRussia.ru говорил, что «выпуски «ЖЗЛ» — в большинстве своем серьезнейшие книги, которые пишутся по несколько лет, а не принтерные распечатки из «Википедии»: «У нас, например, уже несколько раз срывался выпуск биографии Александра III. Превыше всего — научное и литературное качество, а не скорость исполнения».