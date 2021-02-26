Умер лечившийся в ковидном госпитале детский хирург Геннадий Чепурной

Геннадий Чепурной (Фото: rostgmu.ru)

В Ростове-на-Дону умер заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской хирургии и ортопедии Ростовского государственного медицинского университета Геннадий Чепурной, сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

О смерти медика также сообщается на сайте университета. «Коллектив РостГМУ скорбит. Ушел из жизни выдающийся ученый и педагог <...> Геннадий Иванович Чепурной», — говорится в сообщении. Сотрудники, преподаватели и студенты выразили соболезнования родным и близким профессора.

В РостГМУ отметили, что Чепурной «стоял у истоков создания службы хирургии новорожденных, детского урологического отделения, отделения ожоговой травмы, детского ортопедо-травматологического отделения», он посвятил себя «бескорыстному служению и помощи людям».

Как сообщили ТАСС в управлении информационной политики регионального правительства, Чепурной скончался в госпитале для больных COVID-19 на 82-м году жизни. Он проходил там лечение.