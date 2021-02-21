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Австрийские ученые оценили сроки сохранения антител к COVID-19

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ученые из Медицинского университета Инсбрука в Австрии установили, что иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется как минимум восемь месяцев, сообщается на сайте университета.

Исследователи проанализировали тесты на антитела у переболевших COVID-19, сделанные в апреле и ноябре прошлого года на горнолыжном курорте Ишгль. После первого исследования почти у 90% участников, у которых в апреле были антитела к коронавирусу, они сохранились и через восемь месяцев.

В «одном из крупнейших и самых продолжительных исследований иммунитета к COVID-19» приняли участие более 900 человек на курорте Ишгль, 801 из них от 18 до 89 лет участвовал в обоих тестах.

«Несмотря на небольшое снижение концентрации антител по сравнению с первым исследованием, можно говорить об относительно стабильном иммунитете. Почти у 90% тех, кто прошел серопозитивный тест в апреле 2020 года, антитела также могли быть обнаружены в ноябре», — рассказала вирусолог и директор института Доротея фон Лаер.

В рамках исследования были дополнительно проверены 93 образца на наличие специфических иммунных клеток — Т-клеток, способных распознавать и устранять инфицированные вирусом клетки. Наличие клеточного иммунитета было подтверждено в образцах, в которых титры антител практически отсутствуют или уже не обнаруживаются. Таким образом, ученые не исключают, что иммунный ответ существует, даже если в тестах больше нельзя обнаружить антитела.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин ранее не исключал, что у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, иммунитет может сохраняться от трех до пяти месяцев. Однако, по словам ученого, уже после третьего месяца уровень иммунитета начинает снижаться.

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Директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян, в свою очередь, говорил о более длительном сохранении антител к COVID-19 — до восьми месяцев.

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По словам ведущего сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессора вирусологии Александра Чепурнова, срок сохранения антител к коронавирусу зависит от индивидуальных особенностей организма. «Я знаю людей, у которых через три месяца действительно исчезают антитела, потому что как только инфекция прекращается, раздражителя больше нет, и клетки, которые их нарабатывают, они постепенно угасают, новые не продуцируются. Естественно, из кровотока все это постепенно уходит.», — рассказывал Чепурнов.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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