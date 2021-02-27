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Пандемия коронавируса ,  
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Байден предупредил о возможности роста заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти из-за появления новых штаммов вируса. Об этом заявил президент США Джо Байден, видеозапись с его выступлением опубликована в Twitter.

Президент отметил, что по мере наращивания темпов вакцинации, число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций пошло на спад.

«Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов. <...> Cейчас не время расслабляться», — сказал Байден.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших COVID-19. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения. Скончались 510 тыс. заболевших.

В декабре прошлого года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, отличающийся более высокой заразностью. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что по состоянию на 23 февраля этот штамм зарегистрировали в 101 государстве.

Помимо этого, в конце прошлого года еще один новый штамм нашли в ЮАР. Сейчас, по данным ВОЗ, он был обнаружен уже более чем в 50 странах. В ВОЗ отмечали, что мутации в этом штамме помогают вирусу избегать реагирования иммунной системы. Таким образом, этот он опасен даже для тех, кто уже переболел COVID-19 или прошел процедуру вакцинации.

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Также новый штамм был обнаружен в Японии и Бразилии.

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