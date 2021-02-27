Байден предупредил о возможности роста заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти из-за появления новых штаммов вируса. Об этом заявил президент США Джо Байден, видеозапись с его выступлением опубликована в Twitter.

Президент отметил, что по мере наращивания темпов вакцинации, число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций пошло на спад.

«Но я хочу быть честным. Число случаев может вернуться по мере появления новых штаммов. <...> Cейчас не время расслабляться», — сказал Байден.

По данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте по количеству заболевших COVID-19. В стране зарегистрировано свыше 28,4 млн случаев заражения. Скончались 510 тыс. заболевших.