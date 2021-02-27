В Ярославле задержали сотрудников ФСИН после видео с пытками заключенных

Первое видео было снято в августе 2016 года. На нем группа сотрудников колонии бьет дубинками мужчину, прижав его к парте. По словам самого заключенного, накануне в колонии проводился обыск, в ходе которого сотрудники выбросили всю его еду на пол и стали разбрасывать его вещи. Как мусульманин он возмутился, когда начали выбрасывать еду и скидывать Коран на пол. Спустя две недели после избиения он освободился из заключения и попал в больницу, передает газета.

Второе видео было снято в апреле 2017 года. Тогда сотрудники колонии избили Важу Бочоришвили. После пыток его пытались лечить в тюремной больнице, но позже перевели в клинику Рыбинска, где он умер, передает«Новая газета».

После публикации видео ФСИН сообщила, что в отношении всех людей, запечатленных на видео в ярославской колонии, проводится проверка. При этом в службе отметили, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, а часть — уволены из органов уголовно-исполнительной системы. Проверку также организовала областная прокуратура.

В свою очередь управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило уголовное дело по ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

«Новая газета» и ранее публиковала видеозаписи с пытками в ярославской колонии № 1. В 2018 году были обнародованы видео с избиением заключенного Евгения Макарова. По информации газеты, поводом для конфликта с сотрудниками стало то, что во время обыска они швырнули на пол Библию и растоптали письмо матери осужденного.

По факту избиения Макарова были возбуждены уголовные дела, по которым проходили более десяти сотрудников колонии. Позже число потерпевших по уголовным делам выросло до пяти.

В феврале 2019 года по делу о пытках задержали занимавшего на тот момент должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по вопросам безопасности Игита Михайлова. Однако в ноябре 2020 года суд оправдал их, постановив, что вина в организации применения насилия к Макарову не доказана.

Остальные фигуранты дел получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев в колонии общего режима.