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Дело о пытках в колонии Ярославля ,  
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СК возбудил уголовное дело после новых видео пыток в ярославской колонии

Два видео опубликовала «Новая газета», на записи сотрудники колонии бьют дубинками заключенных. Один из них сказал, что при обыске его Коран швырнули на пол, а также разбросали вещи
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило новое уголовное дело о пытках в исправительной колонии (ИК) № 1 после появления еще одного видео избиения заключенного. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СК по Ярославской области.

«По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в СК.

Статья 286 УК определяет наказание за превышение должностных полномочий. Максимальное наказание по ней (если нарушение совершено с применением насилия или с причинением тяжких последствий) — лишение свободы на срок до десяти лет.

Во вторник «Новая газета» опубликовала новые видео пыток заключенных в ИК-1 в Ярославской области, которая ранее уже фигурировала в резонансных делах об издевательствах над осужденными.

Первое видео было снято 25 августа 2016 года. Оно оказалось в распоряжении фонда «Общественный вердикт» (признан Минюстом иноагентом). На нем группа сотрудников колонии бьет дубинками мужчину, прижав его к парте.

Как пишет «Новая газета», на видео — заключенный, которому на момент съемки оставалось до освобождения 13 дней. Его настоящее имя издание не приводит. По словам заключенного, накануне в колонии спецназ проводил обыск, в ходе которого сотрудники выбросили всю его еду на пол и стали разбрасывать его вещи. «Я мусульманин. Я не могу без омовения прикоснуться к Корану. Я выразил возмущение, когда начали выбрасывать еду и скидывать Коран на пол. Я не отбросок общества. Да, я осужден за то, что совершил. Но они не могут так поступать с моими вещами», — цитирует издание слова осужденного.

Спустя две недели после избиения он освободился из заключения и сразу попал в больницу, сообщает газета.

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Издание также опубликовало второе видео, на котором, как пишет газета, заснято избиение заключенного, произошедшее в апреле 2017 года. Тогда сотрудники колонии избили Важу Бочоришвили. После пыток его пытались лечить в тюремной больнице, но позже перевели в клинику Рыбинска, где он скончался, писала «Новая газета». В Рыбинске врачи диагностировали тяжелое поражение печени и травмы.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН.

За последние годы «Новая газета» опубликовала несколько видеозаписей пыток в ярославской колонии № 1. Первые видео были обнародованы в 2018 году. Они были годичной давности, тогда пыткам подвергся заключенный Евгений Макаров. Как писала газета, поводом для конфликта с сотрудниками стало их поведение во время обыска: они швырнули на пол Библию и растоптали письмо матери осужденного.

По факту избиения Макарова суд возбудил уголовные дела, по ним проходили более десяти сотрудников колонии. Они рассказывали, что руководство колонии санкционировало проведение «воспитательной работы» с Макаровым, которого считали нарушителем режима. Позже число потерпевших по уголовным делам выросло до пяти.

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В феврале по делу о пытках задержали занимавшего на тот момент должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя по вопросам безопасности Игита Михайлова. Однако в ноябре 2020 года суд оправдал их, решив, что вина в организации применения насилия к Макарову не доказана.

Остальные фигуранты дел получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев в колонии общего режима.

Авторы
Мария Лисицына, Елизавета Ламова
СК колония пытки в тюрьмах Ярославская область уголовное дело
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