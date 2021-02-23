СК возбудил уголовное дело после новых видео пыток в ярославской колонии

Два видео опубликовала «Новая газета», на записи сотрудники колонии бьют дубинками заключенных. Один из них сказал, что при обыске его Коран швырнули на пол, а также разбросали вещи

Фото: Олег Яковлев / РБК

Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило новое уголовное дело о пытках в исправительной колонии (ИК) № 1 после появления еще одного видео избиения заключенного. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СК по Ярославской области.

«По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в СК.

Статья 286 УК определяет наказание за превышение должностных полномочий. Максимальное наказание по ней (если нарушение совершено с применением насилия или с причинением тяжких последствий) — лишение свободы на срок до десяти лет.

Во вторник «Новая газета» опубликовала новые видео пыток заключенных в ИК-1 в Ярославской области, которая ранее уже фигурировала в резонансных делах об издевательствах над осужденными.

Первое видео было снято 25 августа 2016 года. Оно оказалось в распоряжении фонда «Общественный вердикт» (признан Минюстом иноагентом). На нем группа сотрудников колонии бьет дубинками мужчину, прижав его к парте.