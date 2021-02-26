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Дело Навального ,  
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В подмосковной колонии опровергли данные о доставке Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционера Алексея Навального не привозили в исправительную колонию № 6 в подмосковной Коломне. Об этом сообщили РБК в колонии.

«Если вы про Навального, к нам его не доставляли и такой информации у нас нет», — сказали там.

Член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев также не подтвердил РБК, что Навальный находится в ИК-6. Он не будет отбывать срок в колониях Подмосковья, уточнил правозащитник.

О том, что Навального этапировали в колонию № 6 в Коломне, сообщил Telegram-канал LifeShot со ссылкой на неназванный источник.

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Накануне адвокат Вадим Кобзев заявил, что Навального этапировали из «Матросской Тишины». Куда именно, защитникам не сказали. Позже член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что Навального увезли в колонию. 26 февраля директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников сказал, что Навальному ничего не угрожает, однако не стал уточнять, куда его этапировали.

В феврале Симоновский районный суд столицы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН. Там заявляли, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока, так как не отмечался в инспекции. Его задержали в январе в аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления. Мосгорсуд оставил в силе решение Симоновского суда. Политик проведет в колонии 2,5 года.

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