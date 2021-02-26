В подмосковной колонии опровергли данные о доставке Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционера Алексея Навального не привозили в исправительную колонию № 6 в подмосковной Коломне. Об этом сообщили РБК в колонии.

«Если вы про Навального, к нам его не доставляли и такой информации у нас нет», — сказали там.

Член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев также не подтвердил РБК, что Навальный находится в ИК-6. Он не будет отбывать срок в колониях Подмосковья, уточнил правозащитник.

О том, что Навального этапировали в колонию № 6 в Коломне, сообщил Telegram-канал LifeShot со ссылкой на неназванный источник.