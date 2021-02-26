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ФСИН заявила о гарантии безопасности Навальному в колонии

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Никакой угрозы жизни и здоровью оппозиционера Алексея Навального нет. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, передает ТАСС.

«Я гарантирую, что никакой угрозы здоровью, жизни тем более, не существует», — сказал Калашников. Кроме того, Навального по его желанию могут привлечь к производственной деятельности, добавил он. При этом глава ФСИН не стал раскрывать, в какую колонию этапировали оппозиционера.

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Политика
<p>Алексей Навальный</p>

Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево сразу после прибытия из Германии, где он проходил лечение и курс реабилитации. На следующий день его арестовали в рамках дела «Ив Роше» и 19 января доставили в СИЗО «Матросская Тишина».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный: в 2014 году по этому делу его приговорили к 3,5 года. С учетом отбытого в 2014 году домашнего ареста оппозиционер пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

25 февраля Навального этапировали из «Матросской Тишины» в колонию.

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