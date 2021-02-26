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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин обсудил с членами Совбеза урегулирование конфликта в Карабахе

Пост российских миротворцев на въезде в Лачинский коридор
Пост российских миротворцев на въезде в Лачинский коридор (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.

«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники», — сказал глава государства на совещании в режиме видеоконференции.

Участники совещания также коснулись сотрудничества по этому вопросу с международными организациями и иностранными партнерами.

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Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

В сентябре прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией с применением тяжелого вооружения. В ноябре премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин достигли соглашения о перемирии в регионе. По условиям соглашения, под контроль Азербайджана перешла часть территорий Нагорного Карабаха. Для контроля за соблюдением перемирия в регион были направлены около 2 тыс. российских миротворцев.

Оппозиция Армении потребовала от Пашиняна подать в отставку, обвинив его в предательстве народа после подписания мирного соглашения с Азербайджаном. 

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Позднее, 25 февраля,  отставки премьера потребовали в Генштабе после того, как был уволен первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Тиран Хачатрян, оспоривший слова Пашиняна о российских ракетных комплексах «Искандер». Глава правительства заявлял, что во время боев в Нагорном Карабахе ракеты имеющихся у Армении «Искандеров» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян назвал слова премьера «несерьезными». Позже в Министерстве обороны России заявили, что Пашинян, вероятно, был введен в заблуждение по поводу использования «Искандеров» в ходе конфликта.
 

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