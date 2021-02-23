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Дело Навального ,  
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Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести

В организации проанализировали высказывания оппозиционера середины 2000-х годов и пришли к выводу, что в них содержится «риторика ненависти» (hate speech). При этом в Amnesty продолжают требовать освобождения Навального
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что больше не будет использовать термин «узник совести» в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его высказываний в середине 2000-х годов.

Первым об этом сообщил журналист Аарон Матье в Twitter, прикрепив к своему посту скриншот письма организации. Позже эту информацию «Медиазоне» подтвердил медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

В письме, прикрепленном Матье, говорится, что во многих прошлых видео и постах Навального, которые недавно начали активно циркулировать в интернете, он, по мнению организации, «высказывался в поддержку насилия и дискриминации». Учитывая, что Навальный не отозвал свои заявления, сделанные в то время, Amnesty International не может более считать оппозиционера узником совести.

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Артемьев, в свою очередь, уточнил, что изучению подверглись высказывания Навального середины 2000-х годов, в которых, как решили специалисты правозащитной организации, была «риторика ненависти» (hate speech).

«Тем не менее наш призыв немедленно освободить его остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам», — подчеркнул Артемьев, добавив, что в организации допускают, что просьбы проверить высказывания Навального могли быть частью кампании по дискредитации оппозиционера.

РБК обратился за комментарием к Amnesty International UK.

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Организация признала Навального узником совести 17 января, после его задержания по прибытии в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления. «Алексей Навальный был лишен свободы за свою мирную политическую деятельность и реализацию своего права на свободу выражения мнений. Amnesty International считает его узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения», — говорилось в сообщении Amnesty International.

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Алексей Навальный

После задержания Навального арестовали на 30 суток. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок, который он получил в 2014 году по делу «Ив Роше», на реальный, утверждая, что он нарушил правила условного осуждения и не отмечался в инспекции. В начале февраля суд удовлетворил ходатайство ФСИН.

Незамедлительно освободить Навального также потребовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Российский Минюст в ответ на это заявил, что требование Европейского суда заведомо невыполнимо, так как в российском законодательстве нет правовых оснований для освобождения оппозиционера.

Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала постановление ЕСПЧ «еще одним элементом в кампании давления» на Россию, а также вмешательством во внутренние дела страны.

Автор
Мария Лисицына
При участии
Елизавета Ламова
Алексей Навальный Amnesty International правозащитники
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