Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести

В организации проанализировали высказывания оппозиционера середины 2000-х годов и пришли к выводу, что в них содержится «риторика ненависти» (hate speech). При этом в Amnesty продолжают требовать освобождения Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что больше не будет использовать термин «узник совести» в отношении оппозиционера Алексея Навального из-за его высказываний в середине 2000-х годов.

Первым об этом сообщил журналист Аарон Матье в Twitter, прикрепив к своему посту скриншот письма организации. Позже эту информацию «Медиазоне» подтвердил медиаменеджер Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев.

В письме, прикрепленном Матье, говорится, что во многих прошлых видео и постах Навального, которые недавно начали активно циркулировать в интернете, он, по мнению организации, «высказывался в поддержку насилия и дискриминации». Учитывая, что Навальный не отозвал свои заявления, сделанные в то время, Amnesty International не может более считать оппозиционера узником совести.

Артемьев, в свою очередь, уточнил, что изучению подверглись высказывания Навального середины 2000-х годов, в которых, как решили специалисты правозащитной организации, была «риторика ненависти» (hate speech).