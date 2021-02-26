Алиев назвал анекдотом заявление Пашиняна о российских «Искандерах»

Журналисты во время пресс-конференции Ильхама Алиева в Баку (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Азербайджан не зафиксировал использование Арменией российских ракетных комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции для иностранных и местных СМИ, передает Haqqin.az.

«Я не хочу иронизировать по этому поводу, но с российской стороны были определенные комментарии. Надо сильно постараться, чтобы эта ракета взорвалась на 10% своей мощности. <...> Сегодняшняя ситуация в Армении нам напоминает какую-то трагикомедию, как взорвалась ракета на 10% своей мощности — это анекдот», — заявил он.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян уволил заместителя Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, назвал «несерьезными» слова премьера о том, что не все ракеты российских комплексов «Искандер» в Нагорном Карабахе сработали.

Так, комментируя слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что Ереван мог бы использовать «Искандеры» в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, Пашинян заявил, что имеющиеся у Армении российские комплексы не взорвались или взорвались лишь на 10%».