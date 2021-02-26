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Дело Навального ,  
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Глава Евросовета назвал сроки утверждения новых санкций против России

Евросоюз утвердит новые санкции против России, принятые ранее Советом ЕС из-за дела российского оппозиционера Алексея Навального, на следующей неделе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает Reuters.

«Решение будет официально оформлено на следующей неделе в рамках нового европейского режима глобальных санкций», — уточнил он.

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Мишель уточнил, что меры затронут лиц, ответственных за арест Навального и вынесение его приговора. Глава Евросовета напомнил, что ЕС осуждает происходящее с политиком и требует его немедленного освобождения.

О том, что главы МИД 27 стран Евросоюза решили ввести новые санкции против россиян, которые, по мнению ЕС, являются ответственными за осуждение Навального, стало известно 22 февраля. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорил, что это первый случай, когда ЕС прибегает к глобальному режиму санкций за нарушения прав человека. По его словам, бизнесменов санкции не затронут.

В МИД назвали решение ЕС разочаровывающим, заявив, что Брюссель упустил возможность переосмыслить курс в отношениях с Россией и вместо этого в союзе «инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку».

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

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Навального задержали в январе по возвращению в Россию из Германии, где был на лечении после отравления. Позже он был арестован. ФСИН потребовала заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, так как Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Суд удовлетворил ходатайство ФСИН, и в начале февраля Навального приговорили к заключению в колонии на 2 года 8 месяцев. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев двух недель.

Оппозиционер не признает вину и связывает преследование со своей политической деятельностью.

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