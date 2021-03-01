В России ужесточили наказания за нарушение деятельности иноагентов

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С 1 марта вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за нарушения деятельности НКО, общественных объединений и физических лиц, признанных иностранными агентами. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

С сегодняшнего дня в КоАП появились новые штрафы. Так, согласно вступившим в силу поправкам, нельзя распространять в СМИ информацию об организации или человеке, который включен в перечень иноагентов, без упоминания об этом. За это будут штрафовать — граждан на 2–2,5 тыс. руб. с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, должностных лиц — на 4–5 тыс. руб. с конфискацией, юрлиц — на 40–50 тыс. руб. с конфискацией.

Закон устанавливает для НКО-иноагентов наказание за производство материалов без метки, что они выпущены иноагентом. Для граждан штраф составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

НКО-иноагент, не зарегистрированная как юрлицо, за любые нарушения при предоставлении сведений о своей деятельности получит предупреждение или штраф: от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для граждан, от 10 тыс. до 30 тыс. — для должностных лиц.