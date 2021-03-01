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В России ужесточили наказания за нарушение деятельности иноагентов

Фото: Markus Schreiber / AP
Фото: Markus Schreiber / AP

С 1 марта вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за нарушения деятельности НКО, общественных объединений и физических лиц, признанных иностранными агентами. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

С сегодняшнего дня в КоАП появились новые штрафы. Так, согласно вступившим в силу поправкам, нельзя распространять в СМИ информацию об организации или человеке, который включен в перечень иноагентов, без упоминания об этом. За это будут штрафовать — граждан на 2–2,5 тыс. руб. с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой, должностных лиц — на 4–5 тыс. руб. с конфискацией, юрлиц — на 40–50 тыс. руб. с конфискацией.

Закон устанавливает для НКО-иноагентов наказание за производство материалов без метки, что они выпущены иноагентом. Для граждан штраф составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Роскомнадзор выявил первые нарушения среди СМИ-иноагентов
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

НКО-иноагент, не зарегистрированная как юрлицо, за любые нарушения при предоставлении сведений о своей деятельности получит предупреждение или штраф: от 5 тыс. до 10 тыс. руб. — для граждан, от 10 тыс. до 30 тыс. — для должностных лиц.

Если учредитель, участник, руководитель НКО-иноагента без прав юрлица распространит материалы, связанные с политической деятельностью организации, и не укажет, что это материалы иноагента, на него наложат штраф в размере 5 тыс. руб.

Если нарушения в предоставлении сведений о своей деятельности допустит физлицо-иноагент, по закону его ждет предупреждение или штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. За неупоминание своего статуса иноагента при публикации материалов гражданина оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. руб.

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Помимо внесения новых статей, ужесточились и уже существующие нормы. Так, штрафы для юрлиц за грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента или учрежденного им российского юрлица-иноагента выросли до 5 млн руб.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в КоАП вводятся новые составы административных правонарушений, чтобы обеспечить исполнение закона, вступившего в силе 30 декабря 2020 года, в котором устанавливаются новые обязанности иноагентов, а также уточняется порядок освещения их деятельности в СМИ.

Проект поправок в КоАП внесли в Госдуму 23 ноября депутаты фракции «Единая Россия» Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Ирина Белых, Адальби Шхагошев, а также Дмитрий Савельев из фракции ЛДПР и Алексей Чепа из «Справедливой России». Среди авторов документа также упоминаются члены Совета Федерации Андрей Климов и Олег Мельниченко.

СМИ-иноагентов оштрафовали на 1,1 млн руб. за отсутствие маркировки
Технологии и медиа
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В феврале мировой суд в Москве оштрафовал «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» на 11 млн руб. за отсутствие маркировки «иностранный агент», сообщал Роскомнадзор. В ведомстве сообщали, что за неисполнение правил маркировки уже составлено 166 административных протоколов по статье КоАП о нарушении порядка деятельности СМИ-иноагента. Речь шла об отсутствии маркировки или ненадлежащей маркировке на информресурсах девяти средств массовой информации, принадлежащих ООО «РСЕ/РС», которые признаны иностранными агентами.

Закон о СМИ — иностранных агентах президент подписал в декабре 2019 года. По нему российские СМИ, получающие иностранное финансирование, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также обязаны создавать юрлица в России. За отсутствие маркировки предусмотрен штраф.

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