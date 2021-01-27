СМИ-иноагентов оштрафовали на 1,1 млн руб. за отсутствие маркировки

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За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов «Крым.Реалии» и «Фактограф», оштрафованы на общую сумму 1,1 млн руб. их владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (упомянутые СМИ и компания являются иностранными агентами. — РБК), а также гендиректор организации. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

«Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях, составленным Роскомнадзором в отношении СМИ-иноагентов по статье 19.34.1 КоАП Российской Федерации», — говорится в сообщении.

ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» были выписаны два штрафа в размере 500 тыс. руб., а гендиректору организации — два штрафа по 50 тыс. руб.

Закон о СМИ — иностранных агентах был принят в декабре 2019 года. Согласно ему, российские СМИ, получающие иностранное финансирование, должны маркировать свои материалы, а иностранные СМИ также будут обязаны создавать юрлица в России. В случае отсутствия маркировки на эти ресурсы налагается штраф. Порядок размещения маркировки и ее содержание утверждены приказом Роскомнадзора № 124 от 23.09.2020.