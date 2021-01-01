Суд оставил в СИЗО мэра Томска Ивана Кляйна

Иван Кляйн (Фото: Global Look Press)

Областной суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна, которые просили суд изменить меру пресечения для своего подзащитного. Об этом РБК сообщил представитель объединенного пресс-центра судейского сообщества Томской области.

«В суд поступило две жалобы от защитников на меру пресечения. Суд рассмотрел, постановление Кировского районного суда города Томска оставлено без изменений», — сказали в пресс-центре.

Ранее Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца, до 13 января 2021 года, его отстранили от должности мэра на время следственных действий.

Главу Томска задержали 13 ноября во время рабочего совещания. Следствие полагает, что он превысил полномочия, действуя в интересах компании «Томское пиво», чьим основным акционером Кляйн является. По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.