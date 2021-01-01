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Политика ,  
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Суд оставил в СИЗО мэра Томска Ивана Кляйна

Иван Кляйн
Иван Кляйн (Фото: Global Look Press)

Областной суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов мэра Томска Ивана Кляйна, которые просили суд изменить меру пресечения для своего подзащитного. Об этом РБК сообщил представитель объединенного пресс-центра судейского сообщества Томской области.

«В суд поступило две жалобы от защитников на меру пресечения. Суд рассмотрел, постановление Кировского районного суда города Томска оставлено без изменений», — сказали в пресс-центре.

Силовики задержали мэра Томска Ивана Кляйна
Общество
Иван Кляйн

Ранее Кировский районный суд Томска арестовал Кляйна на два месяца, до 13 января 2021 года, его отстранили от должности мэра на время следственных действий.

Главу Томска задержали 13 ноября во время рабочего совещания. Следствие полагает, что он превысил полномочия, действуя в интересах компании «Томское пиво», чьим основным акционером Кляйн является. По данному факту возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Кляйн возглавил администрацию в 2013 году. До этого он руководил «Томским пивом». После избрания Кляйна на должность мэра пост генерального директора «Томского пива» заняла его жена Галина. В доме семьи Кляйн прошли обыски, поле чего против супруги возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данным следственного управления СК России по Томской области, Галина Кляйн, находясь в своей квартире, «причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов».

арест Томск мэр новости
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