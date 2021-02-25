В Забайкалье россиянина приговорили к восьми годам колонии за госизмену

Мужчина собирал и передавал секретные сведения за рубеж. По данным источника ТАСС, он работал на китайские спецслужбы. Приговор вступил в силу.

Забайкальский краевой суд приговорил гражданина Владимира Васильева к восьми годам лишения свободы по статье о государственной измене, сообщается на сайте суда.

Мужчина собирал и передавал секретные сведения иностранным спецслужбам, сообщили в суде. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

«Кроме того, после отбытия основного срока наказания суд ограничил его свободу еще на год. Судебное заседание проходило в закрытом режиме», — говорится в сообщении. Приговор уже вступил в силу.

По данным ТАСС, 52-летний Васильев был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года, впоследствии его этапировали в Москву для проведения следственных действий. По данным источника агентства в правоохранительных органах, мужчина передавал составляющие государственную тайну сведения китайским спецслужбам, что было установлено следствием и судом. Он признал себя виновным.