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В Забайкалье россиянина приговорили к восьми годам колонии за госизмену

Мужчина собирал и передавал секретные сведения за рубеж. По данным источника ТАСС, он работал на китайские спецслужбы. Приговор вступил в силу.

Забайкальский краевой суд приговорил гражданина Владимира Васильева к восьми годам лишения свободы по статье о государственной измене, сообщается на сайте суда.

Мужчина собирал и передавал секретные сведения иностранным спецслужбам, сообщили в суде. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

«Кроме того, после отбытия основного срока наказания суд ограничил его свободу еще на год. Судебное заседание проходило в закрытом режиме», — говорится в сообщении. Приговор уже вступил в силу.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

По данным ТАСС, 52-летний Васильев был задержан в Забайкальском крае в августе 2019 года, впоследствии его этапировали в Москву для проведения следственных действий. По данным источника агентства в правоохранительных органах, мужчина передавал составляющие государственную тайну сведения китайским спецслужбам, что было установлено следствием и судом. Он признал себя виновным.

Согласно данным судебной карточки, на которую ссылается ТАСС, уголовное дело о госизмене поступило в суд в ноябре прошлого года, оно было рассмотрено за четыре заседания (на одно из них подсудимый не явился). Приговор был оглашен 3 февраля.

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В июле прошлого года был задержан советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, ему предъявили обвинение в госизмене. По версии ФСБ, он работал на спецслужбу Чехии и передавал за рубеж данные об обороне и безопасности России. Сафронов не признает себя виновным. В настоящее время он находится под арестом.

Автор
Елена Чернышова
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