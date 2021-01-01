Путин назвал чушью дела о госизмене за передачу открытых данных

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Владимир Путин на видеовстрече президентского Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что уголовные дела, возбуждаемые спецслужбами по обвинениям в передаче за рубеж данных, которые не являются секретными, — это полная чушь. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

На проблему обратила внимание президента участница встречи, журналистка Екатерина Винокурова. Она отметила, что понятие госизмены и соответствующую статью УК необходимо дорабатывать, потому что сейчас под ее действие подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках. «У нас многие сведения, которые составляют государственную тайну, на самом деле находятся в открытом доступе. В качестве примера — вы сами миловали жительницу Сочи, которая увидела колонну военной техники и отправила СМС об этом в Грузию... Перечень сведений, составляющих государственную тайну, у нас засекречен, и мы не можем понять, что нельзя кому разглашать», — сказала Винокурова.

Она также отметила, что статья о госизмене также подразумевает, что преступлением является любая консультационная и иная помощь, которая может быть использована иностранцами: «По этой статье в нынешнем виде можно посадить весь СПЧ, потому что у нас всех есть знакомые иностранцы... Можно сажать все журналистское сообщество».

Владимир Путин в ответ отметил, что «госизмена — это тяжкое преступление, это предательство своего народа и предатели должны нести суровое наказание».

«Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая в свободном доступе, которая уже не является секретной по факту ее опубликования, ну конечно — тогда это полная чушь. Человек, который использует информацию, имеющуюся в широком доступе, не может привлекаться за ее кражу и передачу кому бы то ни было, это чушь, конечно. Это трагикомедия какая-то», — сказал президент.