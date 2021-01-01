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Дело Ивана Сафронова ,  
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Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста Сафронову

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты на продление до марта ареста журналисту и советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — сообщили в суде.

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Иван Сафронов

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала РБК, что Сафронова поместили на карантин из-за контакта с больным коронавирусом. По ее словам, карантин будет продолжаться две недели. До этого Лефортовский суд Москвы продлил арест Сафронову до марта.

Сафронов был задержан в Москве в июле этого года. Сторона обвинения утверждает, что журналист через интернет передавал данные представителю чешской разведки в 2017 году, за три года до прихода в «Роскосмос». Сафронов связывает свое преследование с журналистской деятельностью.

Иван Сафронов СИЗО арест
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