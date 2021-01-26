Богатейший человек Мексики заболел коронавирусом

Карлос Слим Элу (Фото: Rebecca Blackwell / AP)

Мексиканский миллиардер Карлос Слим сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил старший сын олигарха Карлос Слим Домит. По его словам, предприниматель решил сдать тест после появления незначительных симптомов.

Карлос Слим — крупнейший мексиканский бизнесмен. Он со своей семьей занимает 21-е место в глобальном списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $59,9 млрд. 28 января Слиму исполнится 81 год.

Слим владеет крупнейшими мексиканскими телекоммуникационными компаниями Telmex и América Móvil. Кроме того, он основной владелец холдинга Grupo Carso, куда входят самые разные предприятия: от производителей цемента до отельных сетей. Холдингом руководит сын олигарха Карлос Слим Домит.

Летом прошлого года фонд Карлоса Слима заключил сделку с фармацевтической компанией AstraZeneca, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, сообщало агентство Mexican News Daily.