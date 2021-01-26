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Богатейший человек Мексики заболел коронавирусом

Карлос Слим Элу
Карлос Слим Элу (Фото: Rebecca Blackwell / AP)

Мексиканский миллиардер Карлос Слим сдал тест на коронавирусную инфекцию и получил положительный результат. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил старший сын олигарха Карлос Слим Домит. По его словам, предприниматель решил сдать тест после появления незначительных симптомов.

Карлос Слим — крупнейший мексиканский бизнесмен. Он со своей семьей занимает 21-е место в глобальном списке самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $59,9 млрд. 28 января Слиму исполнится 81 год.

Слим владеет крупнейшими мексиканскими телекоммуникационными компаниями Telmex и América Móvil. Кроме того, он основной владелец холдинга Grupo Carso, куда входят самые разные предприятия: от производителей цемента до отельных сетей. Холдингом руководит сын олигарха Карлос Слим Домит.

Летом прошлого года фонд Карлоса Слима заключил сделку с фармацевтической компанией AstraZeneca, которая занимается разработкой вакцины от коронавируса, сообщало агентство Mexican News Daily.

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По условиям сделки мексиканская компания Liomont займется упаковкой, всего в страну поставят от 150 до 250 млн доз препарата.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Мексике с 3 по 25 января подтверждено 1,7 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число случаев с летальным исходом за этот период составило 149 084. По данным Университета Джонса Хопкинса, страна находится на 13-м месте по числу заболевших COVID-19.

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