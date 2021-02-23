В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мороза

В Москве в ночь на вторник, 23 февраля, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По его данным, период предупреждения продлится с 1:00 до 10:00 мск вторника.

Согласно бюллетеню опасных и неблагоприятных явлений погоды, 23 февраля в Центральном федеральном округе будет сильный мороз. В частности, в Московской области 23 и 24 февраля ожидается от минус 30 до минус 34 градусов.

«В области повышенного атмосферного давления в Центральном федеральном округе осадков не ожидается, ночью и утром [23 февраля] местами туман», — говорится в сообщении.