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Общество ,  
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В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за мороза

В Москве в ночь на вторник, 23 февраля, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильных морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По его данным, период предупреждения продлится с 1:00 до 10:00 мск вторника.

Согласно бюллетеню опасных и неблагоприятных явлений погоды, 23 февраля в Центральном федеральном округе будет сильный мороз. В частности, в Московской области 23 и 24 февраля ожидается от минус 30 до минус 34 градусов.

Синоптик предупредил москвичей о сильных морозах 23 февраля
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«В области повышенного атмосферного давления в Центральном федеральном округе осадков не ожидается, ночью и утром [23 февраля] местами туман», — говорится в сообщении.

Помимо этого, «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и области до 21:00 среды, 24 февраля, из-за гололедицы.

Москва Подмосковье погода морозы Гидрометцентр
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