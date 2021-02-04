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Москвичей предупредили о сильнейших за 10 лет морозах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москву на следующей неделе придут сильнейшие за последние 10 лет морозы. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москвичей и жителей Центральной России ждет адский холод», — отметил синоптик.

По его словам, ожидается две мощные волны похолодания. Первая — «обвал арктического холода» — наступит вечером 4 февраля и продлится до выходных. Вторая волна — «обвал ультраполярного холода» — наступит с 8 февраля и продлится три-пять дней.

Синоптик предупредил об усилении снегопада в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Тишковец указал, что в начале следующей недели температура воздуха по ночам опустится в Москве до минус 25 градусов, а по области — до минус 30 градусов.

«Это очень низкие температуры для февраля, это на 15–17 градусов холоднее положенных норм. И в последний раз в феврале такие температуры наблюдались почти 10 лет назад. Это не рекордные показатели, но очень низкий температурный фон. Яма этого адского холода ждет москвичей начиная с выходных и особенно в начале следующей недели», — заключил он.

Ранее 4 февраля заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что с 5 февраля в Московском регионе начнется заметное похолодание. К 8 февраля ожидается понижение ночной температуры до минус 25 градусов, а в ночь на вторник — до минус 26 градусов.

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