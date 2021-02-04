Москвичей предупредили о сильнейших за 10 лет морозах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москву на следующей неделе придут сильнейшие за последние 10 лет морозы. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Москвичей и жителей Центральной России ждет адский холод», — отметил синоптик.

По его словам, ожидается две мощные волны похолодания. Первая — «обвал арктического холода» — наступит вечером 4 февраля и продлится до выходных. Вторая волна — «обвал ультраполярного холода» — наступит с 8 февраля и продлится три-пять дней.

Тишковец указал, что в начале следующей недели температура воздуха по ночам опустится в Москве до минус 25 градусов, а по области — до минус 30 градусов.