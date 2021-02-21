Синоптик предупредил москвичей о сильных морозах 23 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве вечером в воскресенье, 21 февраля, ожидается метель и ухудшение видимости до 1–1,5 км. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с глубокой ложбиной североатлантического циклона, поэтому небо продолжит хмуриться, снег в течение дня будет только усиливаться, выпадет от 3 до 5 мм», — рассказал Тишковец.

С 22 февраля, по словам Тишковца, в столичном регионе наступят морозы, теплый атмосферный фронт сменится антициклоном. Ночью будет минус 12-15 градусов, днем — минус 9-14. К вечеру понедельника мороз окрепнет до минус 15-20.

23 февраля, в День защитника Отечества, в столице ожидается морозная, малооблачная, тихая и бесснежная погода, что приведет к сильному понижению температуры. В Москве ночью ударят морозы — до минус 25–27 градусов, на востоке местами до минус 33. Днем в столице будет не выше минус 14 — 16, в Подмосковье — минус 13 — 18.