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Синоптик предупредил москвичей о сильных морозах 23 февраля

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве вечером в воскресенье, 21 февраля, ожидается метель и ухудшение видимости до 1–1,5 км. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с глубокой ложбиной североатлантического циклона, поэтому небо продолжит хмуриться, снег в течение дня будет только усиливаться, выпадет от 3 до 5 мм», — рассказал Тишковец.

С 22 февраля, по словам Тишковца, в столичном регионе наступят морозы, теплый атмосферный фронт сменится антициклоном. Ночью будет минус 12-15 градусов, днем — минус 9-14. К вечеру понедельника мороз окрепнет до минус 15-20.

23 февраля, в День защитника Отечества, в столице ожидается морозная, малооблачная, тихая и бесснежная погода, что приведет к сильному понижению температуры. В Москве ночью ударят морозы — до минус 25–27 градусов, на востоке местами до минус 33. Днем в столице будет не выше минус 14 — 16, в Подмосковье — минус 13 — 18.

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«Это на 13 — 15 градусов холоднее многолетней нормы и случается 23 февраля реже одного раза в полвека. В последний раз так морозно в этот день в мегаполисе было 54 года назад, в 1956 году», — рассказал Тишковец.

Также в этот день ожидается высокое атмосферное давление — 768 мм рт. ст. Это на 23 единицы выше нормы.

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Похолодание будет недолгим, сообщает Тишковец. Со среды, 24 февраля, пойдет снег, температура составит ночью 17-22 градуса, днем — минус 10-15. В четверг ночью ожидается минус 11-16 градусов, днем — минус 1-6 градусов.

К выходным столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.При этом, по словам метеоролога, мартовская погода в столице ожидается прохладной.

О том, что погода в Москве в конце следующей неделе станет теплее ранее сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура может повыситься от минус пяти до нуля градусов.

Евгений Тишковец «Фобос» новости Москва погода
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