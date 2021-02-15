Вильфанд предупредил москвичей о 20-градусных морозах по утрам

Москвичей на следующей неделе ожидают сильные морозы, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, к утру температура будет понижаться до минус 20 градусов. Отклонения от нормы составят 7-12 градусов, отметил Вильфанд. Самый теплый день ожидается в среду, 17 февраля, однако температура будет ниже нормы на пять градусов.

«Ночью на понедельник по Москве будет минус 20 — минус 26 [градусов], а по области до минус 29. Все ночи будут холодными. Днем совсем не жарко: в понедельник минус 12 — минус 15, во вторник минус 12 — минус 14, в среду — около минус 10, и так далее», — рассказал синоптик.