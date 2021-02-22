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В Хабаровске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Более 3 тыс. учеников эвакуировали из школ Хабаровска из-за сообщений о минировании. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Сообщения с угрозами пришли на электронную почту восьми общеобразовательных учреждений около 8.00 по местному времени (1.00 мск). Речь идет о школах № 29, 30, 32, 33, 39, 43, «Открытие» и «Правовой лицей».

По словам и.о. начальника управления образования Хабаровска Татьяны Леоновой, из школ эвакуировали 3003 ученика и 223 сотрудника.

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Вид на здание&nbsp;Министерства обороны РФ

В Москве в ночь на 8 февраля полиция провела проверку всех школ города после того, как в Сети появились сообщения о минировании. Взрывные устройства не обнаружили.

В тот же день в Новосибирске пришлось эвакуировать учеников нескольких школ. В Красноярском крае проверку провели в школах как самого Красноярска, так и еще двух городов — Железногорска и Минусинска. В Сахалинской области из-за угрозы минирования отменили занятия первой смены в школах.

Собеседник ТАСС сообщал, что сообщения с угрозой взрывов в 20 тыс. школ по всей России появились в социальной сети Likee.

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