В Хабаровске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Более 3 тыс. учеников эвакуировали из школ Хабаровска из-за сообщений о минировании. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Сообщения с угрозами пришли на электронную почту восьми общеобразовательных учреждений около 8.00 по местному времени (1.00 мск). Речь идет о школах № 29, 30, 32, 33, 39, 43, «Открытие» и «Правовой лицей».

По словам и.о. начальника управления образования Хабаровска Татьяны Леоновой, из школ эвакуировали 3003 ученика и 223 сотрудника.

В Москве в ночь на 8 февраля полиция провела проверку всех школ города после того, как в Сети появились сообщения о минировании. Взрывные устройства не обнаружили.