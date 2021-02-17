Минобороны опровергло данные о минировании здания ведомства в Москве

16 февраля ТАСС и «Интерфакс», ссылаясь на источники в экстренных службах, передавали, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне. По словам собеседника ТАСС, в телецентре провели эвакуацию. В то же время в самой Останкинской башне данные о минировании не подтвердили, сообщив, что она закрыта для посетителей из-за COVID-19.

Собеседник ТАСС также также рассказал о звонке с предупреждением о «минировании» Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы и техникума экономики и права в Люберцах.

До этого, 8 февраля, поступали анонимные звонки о лжеминированиях школ в Москве, Новосибирске, а также в Красноярской, Амурской, Сахалинской областях и на Чукотке.