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Минобороны опровергло данные о минировании здания ведомства в Москве

Вид на здание Министерства обороны РФ
Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press)

Минобороны опровергло информацию об угрозе взрыва в здании министерства на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС.

«Информация <...> о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, 22, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве. Все подразделения, которые находятся в комплексе зданий министерства, работают в штатном режиме.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минобороны.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал об анонимном звонке с предупреждением об угрозе взрыва в здании Минобороны и на станции метро «Парк культуры». По данным агентства, после звонка была организована проверка.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

16 февраля ТАСС и «Интерфакс», ссылаясь на источники в экстренных службах, передавали, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне. По словам собеседника ТАСС, в телецентре провели эвакуацию. В то же время в самой Останкинской башне данные о минировании не подтвердили, сообщив, что она закрыта для посетителей из-за COVID-19.

Собеседник ТАСС также также рассказал о звонке с предупреждением о «минировании» Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы и техникума экономики и права в Люберцах.

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До этого, 8 февраля, поступали анонимные звонки о лжеминированиях школ в Москве, Новосибирске, а также в Красноярской, Амурской, Сахалинской областях и на Чукотке.

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