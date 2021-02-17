Минобороны опровергло данные о минировании здания ведомства в Москве
Минобороны опровергло информацию об угрозе взрыва в здании министерства на Фрунзенской набережной в Москве, передает ТАСС.
«Информация <...> о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, 22, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве. Все подразделения, которые находятся в комплексе зданий министерства, работают в штатном режиме.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Минобороны.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал об анонимном звонке с предупреждением об угрозе взрыва в здании Минобороны и на станции метро «Парк культуры». По данным агентства, после звонка была организована проверка.