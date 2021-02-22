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На сайте Минобороны к 23 февраля открылся раздел о героях военных лет

Министерство обороны России в преддверии Дня защитника Отечества запустило историко-познавательный раздел «Антология 23 февраля», где опубликованы материалы о героях военных лет из газеты «Красная звезда» за 23 февраля 1942-1945 годов, а также другие документы.

«Архивные документы, представленные здесь, рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии, о которых повествуется в газетных публикациях», — говорится на сайте Минобороны.

Помимо газетных публикаций, в разделе представлены наградные материалы из фондов Центрального архива Миноборонына всех героев Советского Союза, о которых сообщала газета в эти дни.

Минобороны опубликовало фото освобождавших Европу советских полководцев
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Иван Конев

В прошлом году Минобороны накануне Международного женского дня открыло раздел о женах полководцев Великой Отечественной войны. В разделе «Хранившие семейное тепло» ведомство показало фотографии из семейных архивов военачальников, воспоминания женщин о времени войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы.

Помимо этого, Минобороны публиковало архивные фотографии советских полководцев, снятые весной 1945 года, а также рассекречивало документы об освобождении Вены, взятии Берлина и других эпизодах Великой Отечественной войны.

Минобороны День защитника Отечества
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Минобороны опубликовало фото освобождавших Европу советских полководцев
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Минобороны опубликовало снятые в 1945 году фото советских полководцев
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Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
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