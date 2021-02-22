На сайте Минобороны к 23 февраля открылся раздел о героях военных лет

Министерство обороны России в преддверии Дня защитника Отечества запустило историко-познавательный раздел «Антология 23 февраля», где опубликованы материалы о героях военных лет из газеты «Красная звезда» за 23 февраля 1942-1945 годов, а также другие документы.

«Архивные документы, представленные здесь, рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной Армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной Армии, о которых повествуется в газетных публикациях», — говорится на сайте Минобороны.

Помимо газетных публикаций, в разделе представлены наградные материалы из фондов Центрального архива Миноборонына всех героев Советского Союза, о которых сообщала газета в эти дни.

В прошлом году Минобороны накануне Международного женского дня открыло раздел о женах полководцев Великой Отечественной войны. В разделе «Хранившие семейное тепло» ведомство показало фотографии из семейных архивов военачальников, воспоминания женщин о времени войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы.