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Общество ,  
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Минобороны опубликовало фото освобождавших Европу советских полководцев

Иван Конев (Фото: Минобороны РФ)

Минобороны России опубликовало архивные фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны, которые были сняты на ее завершающем этапе в Европе. Фотографии доступны на сайте проекта «Полководцы Победы: освободители Европы».

На сайте можно увидеть фотографии полководцев с фронта и кадры со встреч с союзниками и жителями освобожденных городов. Так, на сайте есть фото маршала Советского Союза Родиона Малиновского на наблюдательном пункте у города Брно в Чехословакии и снимок встречи маршала Ивана Конева жителями Праги в мае 1945 года. Кроме того, ведомство показало кадры военных парадов и торжественных митингов в честь советских войск в Праге, Вене и Берлине.

Последний раздел проекта посвящен послевоенному времени. Там можно найти фотографии, сделанные летом 1945 года в Берлине. Так, на одном из снимков запечатлено празднование Дня воздушного флот в Германии в августе 1945 года. Кроме того, в разделе опубликованы снимки полководцев с супругами.

В Минобороны уточнили, что фото были собраны из семейных и личных архивов. В подготовке проекта участвовал «Фонд памяти полководцев Победы».

Минобороны опубликовало документы об освобождении Бухареста
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31 января Минобороны опубликовало архивные документы и фотографии к 75-летию Ялтинской конференции, которая прошла в начале февраля 1945 года. В ходке встречи участники антигитлеровской коалиции выработали принципы взаимодействия в послевоенное время, а также разработали основы Организации Объединенных Наций. Среди опубликованных документов были, в частности, материалы о расположении кораблей в Севастопольской бухте и приказ командующего ВВС Черноморского флота об обороне южного побережья Крыма во время конференции.

Теги: Минобороны, Великая Отечественная Война, Фотогалерея
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