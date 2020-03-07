Минобороны открыло раздел о женах полководцев Великой Отечественной войны

Накануне Международного женского дня Министерство обороны России открыло на своем сайте раздел о женах советских полководцев Великой Отечественной войны.

В разделе «Хранившие семейное тепло» ведомство показало фотографии из семейных архивов военачальников. Как сообщает пресс-служба Минобороны, большинство снимков публикуются в открытом доступе впервые. «На отдыхе, с боевыми подругами, с мужьями, в кругу родных и близких, кружащиеся в танце и прогуливающиеся в парке — самые разные мгновения их жизни остановились на кадрах старых фотографий», — отмечается на сайте ведомства.

Помимо фотографий в проекте представлен ряд воспоминаний женщин о времени войны, а также некоторые малоизвестные биографические материалы. Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы».

В январе президент России Владимир Путин заявил, что в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных для всего мира. По его словам таким образом планируется пресечь попытки переиначить историю.