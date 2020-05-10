Минобороны опубликовало снятые в 1945 году фото советских полководцев

Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев, снятые весной 1945 года.

Как сообщается на сайте военного ведомства, снимки сделаны в завершающий период Великой Отечественной войны. «На снимках той знаковой весны 1945 года запечатлены как мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом, так и минуты триумфа победителей» — отметили в Минобороны.

В проект «Полководцы Победы: весна 1945 года» вошли фотографии военачальников Константина Вершинина, Михаила Малинина, Николая Антипенко, Амазаспа Бабаджаняна, Василия Чуйкова, Василия Соколовского, Александра Покрышкина, маршала Георгия Жукова, а также других военных.

Многие фотографии из семейных и личных архивов опубликованы впервые.