Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

Министерство обороны России опубликовало архивные документы времен Великой Отечественной войны, посвященные операции по освобождению Вены от немецко-фашистской оккупации. Документы размещены в новом мультимедийном разделе «Венский вальс Победы» на сайте ведомства.

Как сообщает Минобороны, в этом разделе показаны не публиковавшиеся ранее боевые донесения, сводки с фронтов, схемы наступления советских войск, наградные листы, приказы Верховного Главнокомандующего, воспоминания участников и фотодокументы.

Венская наступательная операция Красной Армии проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Австрийская столица была освобождена 13 апреля.

Ранее Минобороны также публиковало рассекреченные документы времен Второй мировой войны. В январе на сайте ведомства появился раздел с архивными материалами о подготовке к Ялтинской конференции. В феврале Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта.

