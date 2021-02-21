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Путин проведет заседание коллегии ФСБ в очном формате

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На следующей неделе президент Владимир Путин проведет заседание коллегии ФСБ, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Заседание пройдет в очном формате.

Во время прошлогоднего заседания коллегии ФСБ Путин сообщил о сокращении числа преступлений террористической направленности в России. По его словам, в 2019 году их было четыре, в 2018 году — девять.

Помимо этого, президент поручил ФСБ совместно с Генпрокуратурой, МВД и другими структурами усилить антикоррупционный контроль. Президент потребовал обратить особое внимание на антикоррупционную составляющую нацпроектов, в которых концентрируются огромные ресурсы, и призвал наладить жесткий контроль за прохождениями финансовых потоков.

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На следующей неделе Путин также впервые лично встретится с новым президентом Киргизии. До этого Путин и Садыр Жапаров разговаривали только по телефону.

Помимо этого, в понедельник в Сочи президент встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. Как рассказал РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, президенты будут обсуждать будущее двух стран. Макей также допустил, что речь может зайти о финансово-кредитной сфере. «Но это не значит, что Белоруссия будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи, — подчеркнул министр. — Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Белоруссию».

Позже сам Лукашенко заявил, что не собирается ничего просить у российского президента. Так он прокомментировал сообщения СМИ о планах попросить новый кредит у России на $3 млрд.

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