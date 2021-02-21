Путин проведет заседание коллегии ФСБ в очном формате

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На следующей неделе президент Владимир Путин проведет заседание коллегии ФСБ, сообщили в эфире телеканала «Россия 1». Заседание пройдет в очном формате.

Во время прошлогоднего заседания коллегии ФСБ Путин сообщил о сокращении числа преступлений террористической направленности в России. По его словам, в 2019 году их было четыре, в 2018 году — девять.

Помимо этого, президент поручил ФСБ совместно с Генпрокуратурой, МВД и другими структурами усилить антикоррупционный контроль. Президент потребовал обратить особое внимание на антикоррупционную составляющую нацпроектов, в которых концентрируются огромные ресурсы, и призвал наладить жесткий контроль за прохождениями финансовых потоков.

На следующей неделе Путин также впервые лично встретится с новым президентом Киргизии. До этого Путин и Садыр Жапаров разговаривали только по телефону.