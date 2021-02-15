МИД Белоруссии рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко

Москва и Минск готовятся к встрече президентов Путина и Лукашенко, сообщил РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Будут обсуждаться вопросы интеграции, не исключено обсуждение темы кредитов

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В конце февраля планируется встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, подтвердил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. О проработке встречи сообщила газета «Коммерсантъ», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что повестка встречи формируется.

Читайте интервью Владимира Макея в газете РБК. На сайте РБК оно будет опубликовано утром 15 февраля

«У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений», — рассказал о готовящихся к встрече материалах Макей. Он также не исключил, что может быть затронута тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере. «Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь», — сказал министр. По его мнению, странам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит вывести интеграцию на новый уровень.

Макей заверил, что работа по углублению интеграции России и Белоруссии не была остановлена из-за пандемии и протестов в Белоруссии: «Вопросы нашего более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно. Руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. Были совершены взаимные визиты». Министр ожидает, что последние события, «которые происходят внутри и вокруг наших стран, они могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате, и рано или поздно в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза».