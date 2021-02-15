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МИД Белоруссии рассказал о темах переговоров Путина и Лукашенко

Москва и Минск готовятся к встрече президентов Путина и Лукашенко, сообщил РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Будут обсуждаться вопросы интеграции, не исключено обсуждение темы кредитов
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В конце февраля планируется встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, подтвердил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. О проработке встречи сообщила газета «Коммерсантъ», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что повестка встречи формируется.

Читайте интервью Владимира Макея в газете РБК. На сайте РБК оно будет опубликовано утром 15 февраля

«У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений», — рассказал о готовящихся к встрече материалах Макей. Он также не исключил, что может быть затронута тема взаимодействия в финансово-кредитной сфере. «Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, которые обсуждались, кстати, в ходе визита вице-премьера Борисова в Беларусь», — сказал министр. По его мнению, странам нужно двигаться по пути совместной кооперации, которая позволит вывести интеграцию на новый уровень.

Глава МИД Белоруссии назвал сроки встречи Лукашенко и Путина
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<p>Александр Лукашенко и&nbsp;Владимир Путин</p>

Макей заверил, что работа по углублению интеграции России и Белоруссии не была остановлена из-за пандемии и протестов в Белоруссии: «Вопросы нашего более тесного интеграционного взаимодействия обсуждались постоянно. Руководители отраслевых министерств встречались друг с другом. Были совершены взаимные визиты». Министр ожидает, что последние события, «которые происходят внутри и вокруг наших стран, они могут и обязательно подтолкнут нас к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате, и рано или поздно в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза».

По информации «Коммерсанта», в ходе предстоящего визита президента Александра Лукашенко в Россию стороны могут коснуться темы нового российского кредита в размере $3 млрд из остатка средств, выделенных российским правительством на строительство Белорусской АЭС. Представитель Минфина Белоруссии не подтвердил эту информацию. Граждане Белоруссии поддерживают усиление интеграции в рамках Союзного государства, уверен министр. «Если интеграционные процессы будут направлены на укрепление государственности, я не думаю, что это вызовет какое-то отторжение у белорусских граждан», — сказал он.

Работа по углублению интеграции началась в конце 2018 года. Стороны договорились подготовить план сближения страны и описать их в интеграционных картах (всего 31). Однако окончательно согласовать все карты и подписать их до сих пор не удалось.

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Последняя личная встреча Путина и Лукашенко состоялась в сентябре в Сочи. Путин на ней поддержал намерение президента Лукашенко провести конституционную реформу. 11 февраля Лукашенко сообщил, что новый вариант Конституции страны будет разработан в 2021 году, а на референдум он может быть вынесен в 2022 году.

Автор
Александр Атасунцев
При участии
Полина Химшиашвили
Белоруссия Владимир Макей Владимир Путин Александр Лукашенко
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