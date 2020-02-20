Путин поручил ФСБ уделить особое внимание защите нацпроектов от коррупции

Владимир Путин и Александр Бортников (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил ФСБ в сотрудничестве с Генпрокуратурой, МВД и другими структурами усилить антикоррупционный контроль. Об этом он сообщил в ходе заседания коллегии ФСБ, стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.

Особое внимание он потребовал обратить на антикоррупционную защиту национальных проектов, в которых концентрируются «огромные ресурсы».

«Нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков», — заявил Путин, добавив, что при этом нужно избежать того, чтобы этот контроль мешал работе госструктур.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее заявил, что уровень коррупции в стране не снижается, и ущерб от нее можно измерить триллионами рублей. По его словам, Счетная палата уже разрабатывает новые методы, которые позволят правоохранительным органам получать более подробные данные, а также доказать или опровергнуть преступление.

Как говорил глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александр Русецкий, чаще всего выясняется, что чиновники включают ложные сведения в декларации о расходах и доходах.