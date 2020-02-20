Путин заявил о сокращении числа террористических преступлений в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Преступлений террористической направленности в России становится меньше, в 2019 году их число сократилось до четырех, сообщил президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ. Его стенограмма опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, в 2018 году таких преступлений было девять. При этом в прошлом году спецслужбы предотвратили 57 преступлений террористической направленности, включая 34 теракта, а в позапрошлом — 36.

«Мы с вами отдаем себе отчет в том, что это такое, и в том, какие были бы последствия, если бы вам этого сделать не удалось», — сказал Путин.

По его словам, работа улучшилась сразу по нескольким направлениям, в частности по обнаружению и устранению «спящих» ячеек террористов и по перекрытию каналов финансирования запрещенных группировок и поставок им оружия.