Супруга Медведчука объявила о вступлении в партию мужа

Жена депутата Верховной рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко приняла решение вступить в партию после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против супругов санкции. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на YouTube.

«До вчерашнего дня я была женой, другом, тылом и матерью его детей (Медведчука. — РБК.). Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие и идти со своим мужем одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко», — сказала она.

Журналистка подчеркнула, что никогда не стремилась заниматься политикой, однако теперь намерена защищать украинской народ от «произвола и беззакония» властей.

Ранее, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и Марченко. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО.