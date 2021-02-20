Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 00:01
Украина ввела санкции против сети магазинов «Спортмастер» Бизнес, 00:37 Байден назвал снегопады в Техасе стихийным бедствием Общество, 00:26 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 00:12 Вячеслав Дацик победил Тайсона Дижона в первом бою после выхода из тюрьмы Спорт, 00:03 Глобус без Израиля: как сделать $1,4 млрд, управляя бизнесом за барбекю Pro, 00:00 Супруга Медведчука объявила о вступлении в партию мужа Политика, 20 фев, 23:51 Россия запросила первые контакты с новой администрацией США Политика, 20 фев, 23:47 Трамп назвал Twitter скучным и отказался возвращаться в соцсеть Политика, 20 фев, 23:14 ФРС предупредила о риске банкротств американских компаний Экономика, 20 фев, 22:53 В Испании задержали принуждавших россиянок к проституции сутенеров Общество, 20 фев, 22:36 Суд арестовал руководителя фракции КПРФ в Пензе за несогласованный митинг Общество, 20 фев, 22:19 Летевший в Самару из Краснодара самолет подал сигнал бедствия Общество, 20 фев, 22:06 ФАС займется завышенными ценами на такси во время снегопадов Общество, 20 фев, 21:51 «Бавария» потерпела первое поражение в бундеслиге за полтора месяца Спорт, 20 фев, 21:51
Политика ,  
0 

Супруга Медведчука объявила о вступлении в партию мужа

Жена депутата Верховной рады и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко приняла решение вступить в партию после того, как Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел против супругов санкции. Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на YouTube.

«До вчерашнего дня я была женой, другом, тылом и матерью его детей (Медведчука. — РБК.). Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие и идти со своим мужем одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко», — сказала она.

Журналистка подчеркнула, что никогда не стремилась заниматься политикой, однако теперь намерена защищать украинской народ от «произвола и беззакония» властей.

Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены
Политика
Виктор Медведчук

Ранее, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против Медведчука и Марченко. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО.

Тогда в Службе безопасности Украины пояснили, что санкции вводятся в связи с расследованием дела о финансировании терроризма и касаются поставок угля с территории непризнанной Луганской народной республики. В ведомстве добавили, что ограничения предусматривают арест имущества на три года.

В партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» заявили, что данные санкции являются актом политических репрессий со стороны администрации Зеленского. Кроме того, в партии подчеркнули, что решение СНБО является антиконституционным и приближает Украину к диктатуре.

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать
Украина СНБО Виктор Медведчук
Материалы по теме
Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены
Политика
СБУ объяснила санкции против Медведчука
Политика
Партия Медведчука назвала санкции СНБО «шагом к диктатуре»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter