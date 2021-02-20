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МЧС определило места возможного нахождения людей под завалами в Норильске

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сотрудники МЧС с помощью тепловизоров обнаружили точки, где под завалами в цехе Норильской обогатительной фабрики могут находиться люди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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«Спасатели на тепловизорах во время поисков на месте обрушения увидели две точки, там могут быть люди», — рассказали в администрации.

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По предварительным данным властей, в момент обрушения на пешеходной галерее дробильного цеха находились восемь человек, двое остались на ней, шестеро упали вниз. Продолжаются поиски двух рабочих.

Обрушение части здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики произошло утром 20 февраля. Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, два человека самостоятельно вышли из-под завалов, четырех человек извлекли из-под завалов спасатели. «По предварительным данным, еще два человека находятся под завалами. Поиски продолжаются», — сообщили в МЧС. По данным СК, один из извлеченных из-под завалов скончался. «Всего в здании, предположительно, находились восемь человек, поиски продолжаются», — сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Красноярскому краю.

По предварительным данным СК, обрушение здания могло произойти из-за ремонтных робот по укреплению несущих опор и перекрытий. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

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