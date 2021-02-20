МЧС определило места возможного нахождения людей под завалами в Норильске

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сотрудники МЧС с помощью тепловизоров обнаружили точки, где под завалами в цехе Норильской обогатительной фабрики могут находиться люди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Спасатели на тепловизорах во время поисков на месте обрушения увидели две точки, там могут быть люди», — рассказали в администрации.

По предварительным данным властей, в момент обрушения на пешеходной галерее дробильного цеха находились восемь человек, двое остались на ней, шестеро упали вниз. Продолжаются поиски двух рабочих.