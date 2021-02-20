После снегопада открыли трассу «Таврида» и Крымский мост
По трассе «Таврида» в Крыму возобновили движение автомобилей после снегопадов, сообщили журналистам в пресс-службе управления дорог «Тамань», передает ТАСС.
Кроме того, открыто движение по Крымскому мосту, уточнили агентству в пресс-службе организации.
«Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06:00 мск сняты ограничения для движения легкового транспорта», — сказали там. Через полчаса возобновилось движение грузового транспорта.