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После снегопада открыли трассу «Таврида» и Крымский мост

По трассе «Таврида» в Крыму возобновили движение автомобилей после снегопадов, сообщили журналистам в пресс-службе управления дорог «Тамань», передает ТАСС.

Кроме того, открыто движение по Крымскому мосту, уточнили агентству в пресс-службе организации.

Закрытый из-за снегопада Крымский мост. Видео
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«Крымский мост работает в штатном режиме. 20 февраля в 06:00 мск сняты ограничения для движения легкового транспорта», — сказали там. Через полчаса возобновилось движение грузового транспорта.

Власти Крыма оценили сроки возобновления движения по трассе «Таврида»
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Автомобили на трассе &laquo;Таврида&raquo;

На Крым и Краснодарский край, в том числе Сочи, обрушились сильные снегопады. В четырех районах полуострова 19 февраля был объявлен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Пришлось закрыть участок трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи. Из-за снегопада и налипания мокрого снега перекрыли движение по Крымскому мосту впервые после открытия.

Крымский мост трасса «Таврида» снегопад
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