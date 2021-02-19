В нескольких районах Крыма из-за непогоды ввели режим угрозы ЧС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Крыма ввели режим угрозы ЧС в четырех районах на востоке полуострова из-за непогоды. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.

«Главой Крыма Сергеем Аксеновым принято решение о введении режима угрозы ЧС на территориях Белогорского, Ленинского, Кировского районов, а также Керчи. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий», — отметил он.

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Также власти закрыли участок трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи с 15:30 по местному времени до улучшения погодных условий. В случае если погода продолжит ухудшаться, будет поэтапное ограничение движения по трассе от Симферополя до Белогорска, добавил Кабанов.

По его словам, в Крыму для ликвидации последствий снегопадов привлекли 650 сотрудников чрезвычайных служб и 238 единиц техники.