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В нескольких районах Крыма из-за непогоды ввели режим угрозы ЧС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Крыма ввели режим угрозы ЧС в четырех районах на востоке полуострова из-за непогоды. Об этом в эфире телеканала «Крым-24» сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.

«Главой Крыма Сергеем Аксеновым принято решение о введении режима угрозы ЧС на территориях Белогорского, Ленинского, Кировского районов, а также Керчи. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий», — отметил он.

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Также власти закрыли участок трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи с 15:30 по местному времени до улучшения погодных условий. В случае если погода продолжит ухудшаться, будет поэтапное ограничение движения по трассе от Симферополя до Белогорска, добавил Кабанов.

По его словам, в Крыму для ликвидации последствий снегопадов привлекли 650 сотрудников чрезвычайных служб и 238 единиц техники.

Ранее 19 февраля из-за снегопада и налипания мокрого снега перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Железнодорожную часть моста перекрывать не стали.

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Фото:denis.shaton / Instagram

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что сильнейший снегопад на полуострове был вызван похолоданием и контрастом температур с теплым воздухом над морем.

Он пояснил, что холодный воздух, который пришел с севера и северо-востока страны, смешался с теплым воздухом над морем и образовал атмосферный фронт. Это привело к формированию облаков и выпадению интенсивных осадков, заключил синоптик.

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