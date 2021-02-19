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Власти Крыма оценили сроки возобновления движения по трассе «Таврида»

Автомобили на трассе «Таврида»
Автомобили на трассе «Таврида» (Фото: МЧС РФ)

Движение по автомобильной трассе «Таврида», частично перекрытое из-за снежной бури, не будет полностью возобновлено по крайней мере до утра 20 февраля. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает телеканал «Крым 24».

«В семь утра [20 февраля ] будем информировать жителей Крыма, какое будет принято решение исходя из погодных условий», — уточнил он.

В нескольких районах Крыма из-за непогоды ввели режим угрозы ЧС
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Аксенов уточнил, что трасса «Таврида» перекрыта для движения на выезд из города Керчи. По его словам, в районе Керчи, Горностаевки и Багерово образовалась пробка. «Дует сильный ветер, температура до минус четырех. Навал с полей проходит и не дает возможности быстро убрать дорогу. Снег в таком объеме заметает, что снегоуборочная техника не справляется, к сожалению», — описал ситуацию глава Крыма.

Аксенов отметил, что для расчистки «Тавриды» на трассу вывели технику Министерства обороны, Росгвардии, «Черноморнефтегаза».

Он добавил, что по Крымскому мосту разрешен проезд на полуостров только жителей Керчи.

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В четырех районах на востоке полуострова из-за непогоды 19 февраля ввели режим ЧС. Также власти закрыли участок трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи с 15:30 по местному времени до улучшения погодных условий. Из-за снегопада и налипания мокрого снега перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту.

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