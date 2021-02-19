Власти Крыма оценили сроки возобновления движения по трассе «Таврида»

Автомобили на трассе «Таврида» (Фото: МЧС РФ)

Движение по автомобильной трассе «Таврида», частично перекрытое из-за снежной бури, не будет полностью возобновлено по крайней мере до утра 20 февраля. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, передает телеканал «Крым 24».

«В семь утра [20 февраля ] будем информировать жителей Крыма, какое будет принято решение исходя из погодных условий», — уточнил он.

Аксенов уточнил, что трасса «Таврида» перекрыта для движения на выезд из города Керчи. По его словам, в районе Керчи, Горностаевки и Багерово образовалась пробка. «Дует сильный ветер, температура до минус четырех. Навал с полей проходит и не дает возможности быстро убрать дорогу. Снег в таком объеме заметает, что снегоуборочная техника не справляется, к сожалению», — описал ситуацию глава Крыма.