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Закрытый из-за снегопада Крымский мост. Видео
В Крыму из-за снегопада закрыли движение автомобилей на Крымском мосту, поезда по-прежнему продолжают проезжать по нему. Переправу будут чистить от налипшего снега.
Video
Крымский мост
снегопад
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