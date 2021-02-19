МЧС сообщило о повторном перекрытии движения по Крымскому мосту

Фото: denis.shaton / Instagram

Движение автомобилей по Крымском мосту снова перекрыли с обеих сторон. Об этом сообщается на сайте МЧС Республики Крым.

«МЧС Республики Крым информирует: с 09:30 движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

В ГИБДД Крыма сообщили, что автомобили, которые едут к Крымскому мосту, перенаправляют на старую дорогу Симферополь — Феодосия, чтобы избежать образования пробок на трассе «Таврида», передает «РИА Новости Крым».

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Утром 19 февраля Крымский мост впервые перекрыли из-за снегопада и налипания мокрого снега. Местные службы приступили к очистке дорожного полотна. Железнодорожную часть моста при этом перекрывать не стали.