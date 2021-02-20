Глава Пентагона заявил о приверженности США усилению армии Украины
США привержены усилению мощи Вооруженных сил Украины для «более эффективной защиты от российской агрессии», заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским министром обороны Андреем Тараном, его слова приводит пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
«Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность», — цитирует его Кирби. Киев должен поддерживать прогресс в сфере оборонных реформ, отметил глава Пентагона.
Разговор состоялся с целью укрепления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной.
Глава украинского Минобороны, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон за оказание военной помощи и содействие на пути Украины к полноправному членству в НАТО. Он также сообщил, что украинские силы намерены продолжить участие в операциях альянса.