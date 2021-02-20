Глава Пентагона заявил о приверженности США усилению армии Украины

В конце января Остин выступал за предоставление Украине оружия «для самозащиты». Это позволит Киеву «сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России», заявлял он тогда.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в начале февраля обещал Киеву, что Вашингтон продолжит оказывать экономическую и военную помощь Украине.

В декабре прошлого года сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрено в том числе выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн.