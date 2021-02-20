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Глава Пентагона заявил о приверженности США усилению армии Украины

США привержены усилению мощи Вооруженных сил Украины для «более эффективной защиты от российской агрессии», заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским министром обороны Андреем Тараном, его слова приводит пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

«Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность», — цитирует его Кирби. Киев должен поддерживать прогресс в сфере оборонных реформ, отметил глава Пентагона.

Разговор состоялся с целью укрепления стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной.

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Глава украинского Минобороны, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон за оказание военной помощи и содействие на пути Украины к полноправному членству в НАТО. Он также сообщил, что украинские силы намерены продолжить участие в операциях альянса.

В конце января Остин выступал за предоставление Украине оружия «для самозащиты». Это позволит Киеву «сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России», заявлял он тогда.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в начале февраля обещал Киеву, что Вашингтон продолжит оказывать экономическую и военную помощь Украине.

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В декабре прошлого года сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрено в том числе выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн.

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