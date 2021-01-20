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Кандидат на пост главы Пентагона поддержал предоставление Киеву оружия

Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин высказался за предоставление Украине оружия, чтобы вооруженные силы страны могли «сохранять территориальную целостность» государства. Об этом говорится в его письменных ответах на вопросы членов комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил. Документ размещен на сайте комитета.

«Я поддерживаю предоставление помощи оружием, чтобы обеспечить наличие у Украины оружия, необходимого ей для самозащиты», — отметил Остин.

По его словам, это поможет Киеву «сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России».

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Остин также отметил, что сейчас существует «хороший баланс летальной и нелетальной помощи, соответствующий потребностям Украины». При этом он пообещал анализировать потребности Киева в военной помощи и при необходимости вносить коррективы.

В июле члены комитета сената США по иностранным делам представили законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине на военную помощь. Также в законопроекте предусматривается выделение Киеву $4 млн в год на подготовку украинских офицеров.

Кроме того, Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021-й финансовый год (начался 1 октября), предполагающий в том числе выделение военной помощи Украине на сумму $250 млн.

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