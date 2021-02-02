Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой пообещал Украине экономическую и военную помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, говорится на сайте департамента.

«Он пообещал, что США продолжат оказывать серьезную экономическую и военную помощь Украине», — уточняется в сообщении.

Блинкен также отметил прогресс Украины в экономических реформах, противостоянии коррупции и борьбе за соблюдение законов на территории страны. Госсекретарь и Кулеба, кроме того, обсудили действия Украины против коронавируса и ее усилия по «достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму».