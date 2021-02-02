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Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой пообещал Украине экономическую и военную помощь. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, говорится на сайте департамента.

«Он пообещал, что США продолжат оказывать серьезную экономическую и военную помощь Украине», — уточняется в сообщении.

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Блинкен также отметил прогресс Украины в экономических реформах, противостоянии коррупции и борьбе за соблюдение законов на территории страны. Госсекретарь и Кулеба, кроме того, обсудили действия Украины против коронавируса и ее усилия по «достижению дипломатического урегулирования агрессии России на востоке Украины и в Крыму».

Кулеба после беседы с американским коллегой сообщил, что в отношениях между Украиной и США «начался новый день». Он сказал, что стороны подтвердили важность стратегического партнерства стран и договорились сделать его еще более «амбициозным».

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